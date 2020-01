Raccolta fondi per Morgan: sabato il ”Gran mercatino dell’usato” a Messina

204 Condivisioni Facebook Twitter

Il 2020 a Messina comincia all’insegna della solidarietà: sabato 4 dicembre, infatti, è previsto un Gran mercato dell’usato finalizzato a raccogliere fondi per Morgan Bertolami. I soldi raccolti serviranno al ragazzo, affetto da una patologia che lo limita nei movimenti, per acquistare un esoscheletro cibernetico che gli consenta di muoversi.

Morgan Bertolami è un ragazzo di Messina affetto da tetraparesi spastica, una forma di paralisi che coinvolge la muscolatura volontaria di tutti e quattro gli arti. Da diverse settimane è in atto una “corsa” di solidarietà finalizzata ad aiutarlo a mettere da parte i soldi per acquistare un esoscheletro cibernetico, un macchinario che gli permetterebbe di muoversi.

Ultima, ma solo in ordine di tempo, tra le iniziative dedicate al giovane Morgan, è quella organizzata presso la la parrocchia di San Domenico, in via Manzoni, alle 16.00 di sabato 4 dicembre. Si tratta di un mercato dell’usato durante il quale sarà possibile acquistare oggetti di diverso tipo, dai giocattoli, agli accessori per uomo, donna o bambino, alla bigiotteria. L’intero ricavato delle vendite andrà alla famiglia Bertolami per raggiungere l’obiettivo di circa 150mila euro.

Oltre a girare tra gli stand posizionati all’interno della parrocchia, nel corso del pomeriggio sarà possibile assistere ad esibizioni di giocolieri.

