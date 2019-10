Raccolta differenziata. MessinaServizi risponde ai dubbi dei cittadini

131 Condivisioni Facebook Twitter

Aiutare i cittadini di Messina a sciogliere gli ultimi dubbi su come fare correttamente la raccolta differenziata: è questo l’obiettivo dell’Info Point e della sezione FAQ (domande più frequenti) creati da MessinaServizi Bene Comune proprio per rispondere a tutte le domande di chi si trova davanti a questa piccola sfida quotidiana per la prima volta.

Sì perché fare la raccolta differenziata può essere complicato, soprattutto i primi tempi, e allora la Società che si occupa della gestione dei rifiuti a Messina ha pensato di andare incontro ai cittadini aprendo un Info Point presso la propria sede e dedicando una parte del proprio sito alle FAQ, contenente le risposte alle domande più frequenti.

Nello specifico, l’Info Point si trova al numero 21 di via Gagini e segue questi orari:

lunedì e mercoledì , di mattina, dalle 10.00 alle 12.00;

, di mattina, dalle 10.00 alle 12.00; martedì e giovedì, di pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30.

In questa sede è possibile porre domande, oltre che sulla raccolta differenziata, anche sul funzionamento delle isole ecologiche e sulla TARI.

Per quel che riguarda, invece, la sezione sulle domande più frequenti, si può trovare direttamente sul sito internet di MessinaServizi Bene Comune, a questo link, e contiene una prima sezione interamente dedicata alla raccolta differenziata porta a porta (attivo al momento solo in parte della zona Sud e in parte della zona Nord).

«Se avete ulteriori dubbi – scrive MessinaServizi Bene Comune su Facebook nell’annunciare l’apertura della sezione FAQ –, mandate domande alla nostra posta su Facebook, ma prima consultate la Faq per vedere se è già presente la risposta. Ogni giorno metteremo su questa pagina una o più domande e le risposte per ricordarle ulteriormente».

