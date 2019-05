Raccolta differenziata a Messina: domani l’arrivo dei nuovi kit per i rifiuti

110 Condivisioni Facebook Twitter

Cinque contenitori da 35 litri, cinque colori diversi e il nome della tipologia di rifiuto da inserire all’interno. E’ questo il kit per la raccolta differenziata a Messina che verrà distribuito utenza per utenza a tutta la città per poter consentire di partire con il porta a porta. Ben 700 di questi kit sono già in viaggio verso Messina e arriveranno nella città dello Stretto domani.

Il 1° giugno è vicino e con esso anche l’arrivo della raccolta differenziata a Messina. Tra meno di due settimane, infatti, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta sarà esteso a tutto il territorio comunale e si provvederà con l’eliminazione dei cassonetti dalle strade. Da quel momento in poi si lavorerà per un solo obiettivo: raggiungere la soglia del 65% di raccolta differenziata entro luglio 2019.

Secondo quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della raccolta differenziata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze domestiche singole, non domestiche e condominiali nella persona dell’Amministratore di Condominio o del legale rappresentante, in comodato d’uso. I costi per l’eventuale, successiva, sostituzione dei contenitori concessi sono a carico dell’utenza.

I colori della raccolta differenziata

Per facilitare la suddivisione dei rifiuti nelle 5 categorie, ogni contenitore ha la parte superiore di colore diverso.

il verde è il colore del vetro;

il giallo è il colore della plastica e dei metalli;

il blu è il colore di carta e cartone;

il marrone è il colore dell’umido;

il grigio è il colore dell’indifferenziato.

Per conoscere quali rifiuti buttare in quale contenitore, vi consigliamo la guida facile e veloce di Normanno sulla raccolta differenziata, in modo da ridurre al minimo gli errori.

Se i rifiuti non saranno conferiti correttamente, non verranno raccolti dal Gestore del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità.

A chi non eseguirà in maniera corretta la raccolta differenziata sarà notificata una multa dall’importo compreso tra i 50 e i 500 euro.

