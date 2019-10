Raccolta differenziata a Messina. Al via il porta a porta da Tremestieri a Contesse

0 Condivisioni Facebook Twitter

È ufficiale, il prossimo lunedì 11 novembre la raccolta differenziata porta a porta approderà a una nuova zona di Messina. Si tratta, nello specifico, della zona 2 dell’area Sud, che comprende i villaggi tra Tremestieri e Contesse. Un nuovo passo verso l’estensione del servizio a tutta la città che dovrebbe completarsi entro febbraio 2020.

Nuove date e nuove scadenze, quindi, per MessinaServizi Bene Comune che già si sta preparando all’avvio del porta a porta nella zona 2 dell’area Nord (che include i villaggi del litorale), previsto inizialmente per il 28 ottobre e poi slittato al 4 novembre. Se questo lunedì, quindi, saranno interessati dall’avvio del nuovo servizio i villaggi rivieraschi compresi tra Mortelle e il Rione Case Basse di Paradiso; il prossimo sarà il turno degli abitanti della zona Sud.

Nello specifico, a essere interessata dall’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta a partire dall’11 novembre sarà zona 2 dell’Area Sud compresa tra Tremestieri e Contesse: in particolare nei villaggi e frazioni di Tremestieri, Zafferia, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore, Contrada piano di zona, Pistunina, Santa Lucia Sopra Contesse, Contesse.

Come specificato dal sindaco Cateno De Luca e dal presidente di MessinaServizi Bene Comune Pippo Lombardo nel corso della conferenza stampa con i giornalisti di ieri, il servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle zone Nord e Sud dovrebbe essere a regime entro i primi di dicembre; mentre per quel che riguarda la zona Centro, l’ultima rimasta, la data fissata è quella di febbraio 2020.

Il calendario della raccolta differenziata porta a porta per Messina Sud

Il calendario per la raccolta differenziata porta a porta è diverso per le utenze domestiche e non domestiche. In particolare nella zona Sud di Messina, i cittadini privati potranno conferire seguendo le date illustrate qua sotto:

Le utenze non domestiche della zona Sud di Messina, come ristoranti ed esercizi commerciali, seguiranno invece il seguente calendario:

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito creato appositamente da MessinaServizi Bene Comune. Nell’attesa è possibile consultare, inoltre, la guida di Normanno alla raccolta differenziata.

(78)