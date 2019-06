Raccolta differenziata a Messina: al via la consegna dei kit in città

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’esercito di MessinaServizi Bene Comune è partito per una nuova missione: consegnare i kit per la raccolta differenziata a Messina e dare così il via al servizio porta a porta. E chi non è in casa al momento della consegna? L’Azienda ha pensato anche a questo e ha predisposto un modulo per delegare il ritiro a qualcun altro.

«Indietro non si torna più! Collaboriamo tutti e Messina farà la differenza anche con te!» così l’Azienda commenta sui social l’inizio di questa fase preparatoria. Gli operatori della Società in queste ore sono in giro per la città, impegnati a consegnare i kit, i calendari e il materiale informativo agli abitanti della zona Sud. Finito il giro della prima area (compresa tra Giampilieri e Bordonaro), si sposteranno verso il Centro e, infine, nella zona Nord.

Cosa fare se non si è in casa al momento della consegna dei kit

Con il nuovo servizio porta a porta fare la raccolta differenziata a Messina diventerà obbligatorio, quindi non sarà possibile rifiutare la consegna dei kit.

Gli orari della consegna verranno comunicati tramite apposite affissioni con tre o quattro giorni di anticipo. Nel caso in cui non si potesse essere in casa all’arrivo degli operatori di MessinaServizi (riconoscibili dal gilet giallo con su scritto “Stiamo consegnando i kit per la raccolta differenziata”) sarà possibile delegare a qualcun altro il ritiro compilando l’apposito modulo predisposto dall’Azienda.

Il modulo è scaricabile in formato PDF dal sito di MessinaServizi Bene Comune a questo link.

Nell’attesa, è possibile consultare la guida di Normanno alla raccolta differenziata per capire dove conferire le diverse tipologie di rifiuti.

