Raccolta dei rifiuti ingombranti a Messina: dove conferire sabato 29 giugno

Nuovo appuntamento con la raccolta dei rifiuti ingombranti a Messina “Pari & Dispari”. Come ogni sabato, anche il 29 giugno gli operatori di MessinaServizi Bene Comune allestiranno tre postazioni diverse in tre delle sei Circoscrizioni cittadine per consentire il conferimento di mobili, rifiuti elettronici, materassi, sfalci di potature.

Il servizio di raccolta a cadenza settimanale “Pari & Dispari: butta bene, vince Messina” – organizzato da MessinaServizi Bene Comune per andare incontro alle esigenze dei cittadini e per consentire a chi non può recarsi alle isole ecologiche di disfarsi (legalmente) dei propri rifiuti ingombranti – è attivo da circa un anno e coinvolge una settimana i quartieri pari e la successiva quelli dispari.

Dove e quando conferire

Domani, sabato 29 giugno, sarà il turno delle Circoscrizioni dispari: la I, la III e la V. Gli operatori allestiranno le proprie postazioni e consentiranno il conferimento dalle 7.00 alle 13.00 nelle seguenti aree:

I Circoscrizione – al Palazzetto dello sport di Mili Marina ;

; III Circoscrizione – in via S. Cosimo , all’angoli di via Maregrosso;

, all’angoli di via Maregrosso; V Circoscrizione – presso i campetti Coppola del Torrente San Licandro.

Cosa è possibile conferire?

Il servizio Pari&Dispari di raccolta dei rifiuti, offerto da MessinaServizi Bene Comune, dà la possibilità di conferire:

Rifiuti ingombranti come mobili, reti, materassi, divani, scaffali, biciclette, stendini;

come mobili, reti, materassi, divani, scaffali, biciclette, stendini; Rifiuti elettronici (RAEE) come computer, TV, stampanti, elettrodomestici;

(RAEE) come computer, TV, stampanti, elettrodomestici; Sfalci di Potature.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

