Pugno duro contro gli ambulanti abusivi a Messina: sequestrati 3 furgoni

Pugno duro contro i venditori ambulanti abusivi a Messina: solo nel pomeriggio di ieri, sono stati sequestrati 3 furgoni posizionati lungo la via Consolare Pompea, per la precisione a Pace. Nel mirino anche i “carretti” che vendono senza autorizzazione frutta e verdura lungo la riviera Nord della città.

Le operazioni di ieri pomeriggio, proseguite poi nella notte e finalizzate a individuare eventuali violazioni dell’ordinanza sindacale che vieta l’ambulantato lungo la riviera di Messina, sono state condotte dalla Sezione Annona della Polizia Municipale, guidata dal commissario Giovanni Giardina, e dalla Guardia di Finanza.

Nel totale, in base al resoconto fornito sui social dal sindaco Cateno De Luca, nel pomeriggio di ieri sono stati verbalizzati i proprietari di 4 furgoni che vendevano la propria merce in violazione dell’ordinanza. 3 dei mezzi sono stati poi sequestrati e attualmente si trovano in deposito.

Ma non solo. Durante i controlli è stato rinvenuto anche un verricello con allaccio abusivo alla corrente elettrica, che è stato anch’esso sequestrato. In questo caso si è proceduto sporgendo denuncia contro ignoti. La collaborazione tra la Sezione Annona della Polizia Municipale e la Guardia di Finanza ha consentito, inoltre, di attivare controlli in merito alla regolarità fiscale, raggiungendo, secondo quanto comunicato dal Primo Cittadino «un risultato di grande efficacia».

Le attività di controllo nei confronti dei venditori ambulanti abusivi e le altre operazioni analoghe vengono seguite, nello specifico, dall’assessore con delega alle Attività Produttive Dafne Musolino. «Le ordinanze – ha commentato il sindaco Cateno De Luca – si rispettano: e noi ci stiamo mettendo la faccia!».

