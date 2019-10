Potatura alberi: scattano i divieti a Messina: come cambia la viabilità questa settimana

39 Condivisioni Facebook Twitter

Parcheggiare in centro a Messina questa settimana si preannuncia più complicato del solito. A causa di alcuni necessari interventi di potatura, scerbatura e messa in sicurezza degli alberi sono infatti previsti divieti di sosta in diverse vie della città dello Stretto.

Il programma di interventi parte oggi, lunedì 7, e dovrebbe concludersi il prossimo martedì 15 ottobre. Ad essere interessate, diverse strade del centro città.

Divieti di sosta per la messa in sicurezza

lunedì 7 e martedì 8 ottobre, dalle 7.00 alle 17.00 : divieto di sosta su entrambi i lati di via A. Saffi, tra le vie dei Mille e C. Battisti;

: divieto di sosta su entrambi i lati di via A. Saffi, tra le vie dei Mille e C. Battisti; da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, dalle 7.00 alle 17.00 : divieto di sosta su via U. Bassi, tra viale Europa e via Trieste;

: divieto di sosta su via U. Bassi, tra viale Europa e via Trieste; da lunedì 14 a martedì 15 ottobre, dalle 7.00 alle 17.00: divieto di sosta su entrambi i lati di U. Bassi, tra le vie T. Cannizzaro e I Settembre.

Divieti di sosta per gli interventi di scerbatura

Lunedì 7 ottobre , dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie A. Martino, S. Cecilia, Mamertini e S. Maria del Selciato;

, dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie A. Martino, S. Cecilia, Mamertini e S. Maria del Selciato; martedì 8 e mercoledì 9 ottobre , dalle 6.00 alle 16.00, divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie A. Martino, S. Maria del Selciato, S. Marta, piazza Lo Sardo e piazza Trombetta;

, dalle 6.00 alle 16.00, divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie A. Martino, S. Maria del Selciato, S. Marta, piazza Lo Sardo e piazza Trombetta; giovedì 10 ottobre , dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie Garibaldi, Cicala, largo La Corte Cailler, Palermo, S. Maria del Gesù Inferiore e viale Giostra;

, dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie Garibaldi, Cicala, largo La Corte Cailler, Palermo, S. Maria del Gesù Inferiore e viale Giostra; venerdì 11 ottobre , dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta nel il quadrilatero compreso tra le vie S. Maria del Gesù Inferiore, Palermo, Pepe e Giostra;

, dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta nel il quadrilatero compreso tra le vie S. Maria del Gesù Inferiore, Palermo, Pepe e Giostra; sabato 12 ottobre , dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta tra le vie Pepe, Palermo, Regina Margherita e Giostra.

, dalle 6.00 alle 16.00: divieto di sosta tra le vie Pepe, Palermo, Regina Margherita e Giostra. dalle 20.00 di mercoledì 9 alle 3.00 di giovedì 10 ottobre : divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie S. Cecilia, U. Bassi, viale San martino e via Maddalena.

: divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie S. Cecilia, U. Bassi, viale San martino e via Maddalena. dalle 20.00 di giovedì 10 alle 3.00 di venerdì 11 ottobre: divieto di sosta nel quadrilatero compreso tra le vie S. Cecilia, U. Bassi, viale San martino e via Maddalena.

Divieti di sosta per interventi alle alberature cittadine

Le seguenti modifiche alla normale viabilità sono state pensate per consentire gli interventi di eliminazione di ceppaie con piantumazione di nuove essenze arboree e di manutenzione dei prati nel territorio comunale.

lunedì 7 e martedì 8 ottobre dalle 7.00 alle 17.00 : divieto di sosta su entrambi i lati di via XXVII, tra le vie Risorgimento e dei Mille;

: divieto di sosta su entrambi i lati di via XXVII, tra le vie Risorgimento e dei Mille; mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, dalle 7.00 alle 17.00: nel tratto compreso tra le vie Risorgimento e Centonze.

I lavori dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 12.45-14.15 e delle giornate in cui sono previste manifestazioni religiose, civili e sportive.

(364)