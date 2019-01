Messina. La pista di ghiaccio rimane a piazza Duomo. Prorogata la chiusura

25 Condivisioni Facebook Twitter

La pista di ghiaccio a piazza Duomo rimarrà attiva fino a primavera, precisamente fino al 24 marzo: una buona notizia per gli appassionati messinesi che l’hanno affollata durante tutto il periodo natalizio.

La struttura, montata lo scorso dicembre, doveva togliere battenti tra qualche giorno, ma il proprietario Lorenzo Previti, ha deciso di chiedere la proroga della chiusura: «Visto il successo del periodo natalizio – si legge nella nota – in cui la pista di pattinaggio sul ghiaccio ha avuto un’affluenza di migliaia di messinesi, abitanti della provincia e di turisti. Cogliendo con entusiasmo le richieste da parte dei cittadini di rimanere ulteriormente in attività per dare una valida opzione di svago nella città».

La ditta comunica anche che, per coloro che vorrebbero imparare a pattinare, tra qualche giorno inizieranno i corsi senza limiti di età.

Qualche giorno fa è stata annunciata la proroga di chiusura anche per la ruota panoramica di piazza Cairoli che, inaugurata all’inizio delle feste insieme all’immancabile albero di Natale, ha creato attrattiva per i messinesi e per i turisti e dato una notevole spinta al commercio della zona.

