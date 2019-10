Pista ciclabile e spartitraffico: via C. Battisti e C. Cavour secondo la IV Circoscrizione

0 Condivisioni Facebook Twitter

Installare un cordolo spartitraffico in via Cesare Battisti e sul Corso Cavour per separare le corsie principali da quelle preferenziali: è questa la richiesta della IV Circoscrizione per garantire la sicurezza stradale nella zona centrale di Messina.

In entrambi i casi, puntualizza infatti il Consiglio di Quartiere, le corsie preferenziali riservate agli autobus prevedono una direzione di marcia opposta rispetto a quella della corsia principale; ciononostante spesso automobilisti e motociclisti le invadono per sorpassare, creando non pochi rischi per la sicurezza stradale e ostacolando il transito dei mezzi pubblici.

Non solo. L’assenza del cordolo in alcuni tratti delle due vie, specificano i consiglieri, avrebbe reso la carreggiata più larga e favorito di conseguenza l’abitudine degli automobilisti più indisciplinati a parcheggiare in doppia fila, creando non pochi problemi alla circolazione delle vetture.

Per questi motivi, il consiglio della IV Circoscrizione chiede all’Amministrazione di: installare cordoli spartitraffico per dividere la corsia preferenziale dalla corsia riservata al normale transito veicolare su Via C. Battisti e Corso Cavour; e di richiedere alla Polizia Municipale di avviare un’attività di contrasto al fenomeno delle doppie file che si creano quotidianamente nelle due arterie del centro cittadino.

La pista ciclabile

Oggetto della delibera, però, è anche la pista ciclabile presente lungo la via C. Battisti e il Corso Cavour. Secondo i consiglieri della IV Circoscrizione, lo spazio riservato alle biciclette è poco usato e pericoloso vista la vicinanza la pista e la corsia preferenziale, che vede transitare quotidianamente bus e pullman turistici.

Tenendo conto della situazione evidenziata, il IV Quartiere chiede all’Amministrazione di valutare la possibilità di eliminare la pista ciclabile che si trova a ridosso delle corsie preferenziali presenti lungo la Via C. Battisti (tratto compreso tra Via T. Cannizzaro e L.go S. Giacomo) e il Corso Cavour (tratto compreso tra la Via T. Cannizzaro e il Viale Boccetta).

