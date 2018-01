Prime piogge dell’anno, Messina si allaga – FOTO

0 Condivisioni Facebook Twitter

Violente piogge hanno colpito Messina alle prime luci dell’alba di questa mattina, 2 gennaio.

Già da ieri sera leggere precipitazioni hanno interessato la città dello Stretto, intensificandosi con lo scorrere del tempo e rendendo, come di consueto, le strade impraticabili per pedoni e automobilisti.

Una delle zone che si allaga puntualmente è via La Farina, strada in cui si formano dei veri e propri laghetti che rendono impossibile l’attraversamento pedonale. Ma non è la sola, oggi è diventata impraticabile anche via Tommaso Cannizzaro, in cui il consueto “torrente” che si forma a ridosso della carreggiata ha interessato anche il marciapiede stesso, costringendo i pedoni a fare improbabili slalom tra una pozzanghera e l’altra.

La pioggia continuerà a cadere su Messina per tutta la giornata di oggi, concedendo qualche schiarita solo nella mattina di domani. Già nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio ritorneranno le precipitazioni, affiancate da forti raffiche di vento.

La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C.

(12)