Dopo un anno di “Pari e Dispari” a Messina ancora rifiuti abbandonati per strada

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il progetto “Pari e Dispari” di MessinaServizi Bene Comune è attivo da più di un anno ormai, ma la cittadinanza sembra ancora ignorarlo. Uno spettacolo indecoroso, quello a cui si assiste in alcune zone della città: rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti, tra cui mobili ed elettrodomestici. Tutti oggetti che potrebbero essere conferiti durante gli appuntamenti settimanali in giro per i quartieri.

I cittadini, non rispettosi delle regole, continuano a usare la strada come discarica, ma MessinaServizi non molla la presa.

Questa settimana “Pari e Dispari” si troverà a Mili Marina, in via San Cosimo e a San Licandro. Sarà un’occasione per poter smaltire i rifiuti straordinari come mobili, elettrodomestici e sfalci di potatura senza dover chiamare il numero verde per prendere appuntamento con la società.

Sarà possibile recarsi nelle postazioni indicate dalle 7 alle 13 di sabato 1 giugno.

In ogni caso, visto che lo smaltimento dei rifiuti ingombranti nei normali cassonetti è vietato, MessinaServizi ricorda che il numero di servizio per il ritiro ingombranti è 800042222.

(24)