Parcheggi rosa a Messina. Ecco la proposta per le donne in dolce attesa e le neo-mamme

Creare a Messina i cosiddetti parcheggi rosa, degli stalli di sosta riservati alle donne in dolce attesa o con bambini molto piccoli, per andare incontro alle loro esigenze e rendere meno difficoltosi gli spostamenti in città: è questa la proposta che la II Circoscrizione ha deciso di mettere sul tavolo del Comune.

Proposta con cui i consiglieri del II Quartiere hanno già individuato due aree specifiche nella sezione di territorio di loro competenza: uno in via Enrico Fermi, nei pressi del capolinea Sud del tram e uno all’Asp di Pistunina, sulla strada statale 114.

La realizzazione di stalli di sosta riservati esclusivamente alle donne incinte o alle mamme di bambini piccoli – già presenti in diverse città lungo tutta la penisola italiana – sarebbe, secondo i firmatari della delibera circoscrizionale, un gesto di civiltà, un piccolo aiuto concreto ma importante in una città come Messina dove le auto sono sempre tante e trovare parcheggio non è esattamente semplicissimo.

La proposta, approvata e firmata ieri, giovedì 4 luglio, all’unanimità dal Consiglio della II Circoscrizione, dovrebbe arrivare a breve sul tavolo dell’Assessore alla Mobilità Urbana, nonché al Dipartimento competente e sul tavolo dell’Assessore alle Politiche Sociali.

