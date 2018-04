Giovani e ambiente: stamattina l’incontro formativo al Palacultura

0 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Informare i giovani sull’ambiente è stato lo scopo dell’incontro formativo avvenuto stamattina presso il Palacultura, in vista della Giornata Mondiale della Terra che, come ogni anno, cade il 22 aprile. L’appuntamento, rivolto agli istituti scolastici che hanno aderito al concorso “Celebrando l’Ambiente”, è stato organizzato dall’Assessorato all’Ambiente e Nuovi stili di Vita in collaborazione con il Nodo InFEA Comunale e l’UrbanLab del Comune di Messina.

L’incontro avvenuto stamattina è il secondo dei quattro appuntamenti previsti dal progetto “Celebrando l’Ambiente”: l’iniziativa, rivolta agli alunni delle scuole che hanno aderito al progetto, mira ad accrescere la consapevolezza su importanti tematiche che riguardano le risorse della Terra, la biodiversità, le risorse Idriche e nuovi stili di vita.

Il progetto è stato Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, dalla Città Metropolitana di Messina e dalla Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia.

Sulla pagina ufficiale del Nodo InFEA Comunale é disponibile il programma dettagliato della Giornata Mondiale della Terra e sempre sulla pagina social del Nodo InFEA Comunale e sul canale Youtube collegato sarà accessibile la registrazione dell’evento.

(9)