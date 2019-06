Online le graduatorie per le 73 borse lavoro a Messina Servizi

13 Condivisioni Facebook Twitter

Sono online le graduatorie per l’assegnazione delle 73 borse lavoro messe a disposizione dal Comune di Messina. Chi ha superato la selezione avrà la possibilità di accedere a un percorso (pagato) di inclusione nel mondo del lavoro svolgendo attività all’interno di MessinaServizi Bene Comune.

Il bando, pubblicato sul sito istituzionale di Palazzo Zanca lo scorso 6 maggio, prevede l’assegnazione a 73 soggetti di una borsa lavoro nell’ambito dei servizi di igiene ambientale gestiti dalla Società Messinaservizi Bene Comune S.p.A. Ognuna dovrebbe avere il valore di 415 euro netti mensili e per 3 mesi, in cambio dello svolgimento di attività all’interno dell’Azienda partecipata, per un massimo di 20 ore settimanali spalmate su 6 giorni della settimana.

Oggi sono state rese pubbliche le graduatorie provvisorie (per le definitive occorre aspettare altri 20 giorni) in cui è possibile vedere se si è passata la selezione oppure no. Nello specifico, sono stati elaborati tre documenti, l’allegato A, l’allegato B e l’allegato C, contenenti, rispettivamente:

Allegato A: graduatoria provvisoria delle borse lavoro nel settore tutela e conservazione dell’ambiente, così come formulata dalla Commissione interna dopo aver applicato tutti i criteri previsti dall’Avviso Pubblico;

nel settore tutela e conservazione dell’ambiente, così come formulata dalla Commissione interna dopo aver applicato tutti i criteri previsti dall’Avviso Pubblico; AllegatoB : elenco delle istanze che sono irricevibili in quanto inserite nel portale on line ma non consegnate per la protocollazione alle Sedi Circoscrizionali o all’URP della sede municipale di Palazzo Zanca o al Front Office del Dipartimento Politiche Sociali;

: elenco delle in quanto inserite nel portale on line ma non consegnate per la protocollazione alle Sedi Circoscrizionali o all’URP della sede municipale di Palazzo Zanca o al Front Office del Dipartimento Politiche Sociali; Allegato C: elenco dei candidati esclusi per le motivazioni poste a fianco di ciascun nominativo.

Gli interessati potranno presentare osservazioni o richieste di rettifiche nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (quindi entro il 22 giugno) presso il front office del Dipartimento Politiche Sociali. Scaduto questo termine ed effettuate nei successivi 10 giorni le rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzione pervenute, la graduatoria diverrà definitiva.

Ma ecco i link per scaricare le graduatorie e scoprire se si è superata la selezione:

Il progetto – come da bando – nasce con l’obiettivo di sostenere le persone che attualmente si trovino in condizioni di svantaggio economico ed esclusione sociale, con l’obiettivo finale di facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro.

