Notte Bianca di San Nicola. Svelato il programma per la serata del 10 agosto

150 Condivisioni Facebook Twitter

Manca poco ormai alla Notte Bianca di San Nicola tanto attesa dai messinesi e che vedrà Ganzirri diventare il centro di una grande festa all’insegna delle tradizioni sabato 10 agosto, a partire dalle ore 18.00. L’evento è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa nella sede del Comune di Messina e prevede un programma ricchissimo di iniziative sorprendenti, come le visite guidate a bordo delle feluche e la preparazione dal vivo di una maxi cassata da 150 kg.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento ritorna con grandi novità e un programma pensato per valorizzare il piccolo borgo marinaro di Ganzirri coinvolgendo oltre 500 attori sociali e 40 associazioni. La parola chiave della serata è tradizione e saranno, infatti, il patrimonio culturale e la storia del villaggio della zona Nord della città dello Stretto i temi centrali attorno a cui ruoterà la Notte Bianca di San Nicola.

«Sarà un momento davvero importante – ha raccontato la rappresentante Feluche dello Stretto Palmira Mancuso – per la vitalità del nostro paese. Come prescindere dalle feluche se stiamo trattando le ricchezze culturali del nostro borgo. Abbiamo pensato a delle iniziative del tutto nuove per far scoprire le vie interne di Ganzirri, quelle meno conosciute e che vogliamo mostrare anche ai turisti. La Sagra del Pesce Spada porterà i presenti nelle vie interne, nella via Marina, e dove il pesce spada arriva direttamente dal mare. Ma non solo, l’evento vuole valorizzare davvero tutto ciò che Ganzirri ha da offrire, per questo ci sarà l’opportunità di incontrare i nostri fratelli siriani e africani per esaltare la multiculturalità del paese e parlare di accoglienza».

Il Programma della Notte Bianca di San Nicola

Degustazioni:

Come ad ogni festa non mancheranno le degustazioni, lo street food e i dolci. Oltre alla degustazione di pesce spada dello chef Nino La Fauci e il “pane cunzato” dei fratelli D’Arrigo, si potrà assaporare la maxi Cassata siciliana realizzata sul momento dai maestri pasticcieri dell’Associazione Duciezio.

Musica:

La musica sarà protagonista della Notte Bianca con numerosi momenti di intrattenimento tra cui il concerto degli Evergreen, le esibizioni di Eleonora Tavilla (finalista 2014 e 2015 del festival di Castrocaro) e di Clessidra (finalista di Sanremo giovani 2018) accompagnata dal chitarrista Carlo Butera. Calcheranno il palco anche i gruppi musicali “Sesta Marcia” e “Fenomeno di massa”, la banda di Pietro Mascagni, esibizione di Fanfara Bersaglieri dei Peloritani e degli Sbandieratori dell’Associazione Marduk “Città di Rometta”, della scuola di ballo “Meteora 90” del maestro Fabio Guarnera. E poi ancora musica live con Salvatore Barile, Andrea Zanghi e Awemusic.

Cinema, mostre e solidarietà:

Tante le mostre in programma: dalle auto d’epoca di “Fiat Club 500 Messina” alle vespe d’epoca del Vespa Club “Vespisti in libertà”, all’artigianato, arti, mestieri e fotografia. In programma anche la mostra della Polizia municipale dal titolo “171 anni al servizio di Messina” e quella dell’associazione pescatori Feluche dello Stretto sul tema mare in festa “Feluche per San Nicola”. Nel corso della serata si svolgerà anche un momento dedicato alla solidarietà con “Ganzirri a colori” a cura della giornalista Palmira Mancuso e di Sos Mediterranee con la partecipazione del Diaconato Valdese.

Altre novità:

Al fine di far luce sulla storia del borgo di Ganzirri verrà proiettato il docufilm “Ganzirri: una parrocchia un uscita” e si potrà esplorare i dintorni grazie al Giro dei due Laghi con Marzia a cura della Cicloturistica Castanea. Sarà possibile partecipare a tante altre attività come il tiro con l’arco, mentre per i più piccoli sono previste animazioni e attività artistiche a cura di “World Animation”

La Festa religiosa è stata inserita nel tradizionale calendario dell’Agosto Messinese e patrocinata dal MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali), dall’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Regione Sicilia, dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla Città Metropolitana di Messina, dal Comune di Messina e dalla VI Circoscrizione.

(543)