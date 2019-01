Neve in arrivo a Messina: le previsioni meteo dei prossimi giorni

113 Condivisioni Facebook Twitter



Dopo 4 anni, la neve potrebbe tornare ad imbiancare Messina e le sue coste. Come di consueto infatti, tra Natale e Capodanno, le temperature si sono notevolmente abbassate e la prima ondata di vero freddo è arrivata sulla città. Ma da domani, giovedì 3 gennaio, gli esperti dicono che correnti fredde provenienti dalla Scandinavia raggiungeranno lo Stretto e la provincia di Messina.

Le previsioni meteo, infatti, parlano di temperature che scenderanno fino ai 2 gradi in città, anche se quella percepita sarà intorno agli 0 gradi o addirittura sotto soglia, grazie alla taglientissima Tramontana.

E l’aria gelida potrebbe favorire anche la neve a bassa quota, con una probabilità tra il 60 e il 70%.

Saranno le prossime ore a chiarire le idee su una possibile nevicata.

Molti messinesi ringraziano per quella che in città viene accolta come una lieta notizia: la neve a Messina, infatti, rende la città ancora più bella e rappresenta motivo di gioia per grandi e piccini. Un ultimo tassello che potrebbe chiudere le festività natalizie con la magia delle neve in spiaggia.

