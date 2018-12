Natale a Messina. Arriva anche la pista di ghiaccio a piazza Duomo

14 Condivisioni Facebook Twitter

Messina continua a prepararsi per il Natale 2018. Ieri, infatti, è stata finalmente inaugurata l’immancabile pista di ghiaccio, posizionata quest’anno a piazza Duomo. A immortalare il momento è stato il Sindaco De Luca, con un post nella sua pagina Facebook.

Dopo il consueto taglio del nastro il primo cittadino, pattini ai piedi, ha fatto un primo giro. «Pista di pattinaggio su ghiaccio. Venite a volare anche voi» è questo l’invito che ha fatto ai suoi follower.

Ma la pista di ghiaccio non è la prima iniziativa del Natale 2018. L’allestimento festivo in giro per la città è iniziato già da qualche settimana. La prima ad essere addobbata a festa è stata via Palermo, dove i negozianti hanno messo insieme le forze per dare un volto nuovo alla strada commerciale. Luminarie, musica, personaggi Disney e uno zampognaro, è questo il progetto che sta mettendo in atto il comitato spontaneo.

Il giorno dell’Immacolata è stato il momento adatto per inaugurare il Natale di piazza Cairoli. Un’iniziativa di aggregazione e festa, durante la quale centinaia di cittadini si sono riuniti per vedere l’illuminazione dell’albero, addobbato con migliaia di led e attivare la ruota panoramica, alta 45 metri, che ha riscosso un grande successo.

Il Comune ha deciso di organizzare, con l’aiuto dei privati, un Natale diverso a Messina e sembra che questa iniziativa stia stupendo i cittadini, entusiasti di vedere le strade risvegliarsi, almeno per questo periodo dell’anno.

