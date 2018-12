Natale a Messina: ecco 3 nuovi biglietti ATM validi per tutte le feste

17 Condivisioni Facebook Twitter

Godersi le feste con la propria famiglia passeggiando per le vie del centro senza preoccuparsi del parcheggio: è questo il regalo che ATM ha voluto mettere sotto l’albero per tutti gli abitanti di Messina attraverso tre nuovi tipi di biglietti, validi sia per i bus che per il tram e pensati appositamente per questo mese di festa.

Si tratta, nello specifico, di tre nuovi ticket che saranno in vendita esclusivamente nel periodo di Natale, vale a dire da oggi, e fino al prossimo 8 gennaio 2018: l‘under 18, il family e l’abbonamento.

Ecco quali possibilità offrono i nuovi biglietti ATM di Natale validi per autobus e tram:

Under 18 – un biglietto giornaliero acquistabile al prezzo di 1 euro per chi non ha ancora compiuto 18 anni;

– un biglietto giornaliero acquistabile al prezzo di per chi non ha ancora compiuto 18 anni; Family – un biglietto giornaliero acquistabile al prezzo di 4 euro e valido per massimo 4 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;

– un biglietto giornaliero acquistabile al prezzo di e valido per massimo 4 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare; Abbonamento – un biglietto che assicura l’uso del mezzo per 30 giorni acquistabile al prezzo di 20 euro. Quest’ultima tipologia sarà utilizzabile solo fino a martedì 8 gennaio 2019.

Insomma, quest’anno ATM ha preparato per i suoi utenti un bel regalo di Natale utile a tutti coloro che intendano passare pomeriggi o mattinate in centro con la propria famiglia, spostandosi con il tram o con l’autobus senza dover sopportare lo stress degli interminabili giri per la città alla ricerca di un parcheggio disponibile, a pagamento e non.

