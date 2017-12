Natale a Messina. Stasera il concerto della Mac’s Band a Piazza Cairoli

15 Condivisioni Facebook Twitter

Il Natale a Messina sta registrando un grande successo quest’anno. Grazie alle numerose iniziative portate avanti da Confcommercio e alcuni privati, il mese di dicembre è stato ricco di eventi che serbano ancora molte sorprese. Stasera infatti, a Piazza Cairoli suonerà la Mac’s Band e si potranno gustare tante pietanze offerte dal Laboratorio del Gusto di Confcommercio.

È stata registrata una straordinaria affluenza di pubblico al presepe artigianale realizzato dal giovane Sebastiano Madafferi, che si estende per una superficie di 88 metri quadrati ed è composto da quasi tremila pezzi, realizzati sapientemente da Madafferi.

Il laboratorio Artigianle del Gusto della Confcommercio di piazza Cairoli, invece continua ad offrire i suoi appuntamenti culinari. L’ultimo, è stato guidato dallo chef Giuseppe Pappalardo, della Zanussi chef Accademy: nome importante nel mondo culinario regionale e non solo.

Lo Chef Pappalardo ha preparato un filetto di suino nero dei Nebrodi, cucinato con un sughetto di riduzione di nerello mascalese delle Cantine Patria e servito con un contorno di patate schiacciate. Un piatto che unisce molti sapori della Sicila.

«È una pietanza tipicamente invernale – ha raccontato lo Chef – ma che valorizza in pieno molti elementi del territorio messinese e catanese. Il filetto viene direttamente da Brolo, il suino nero dei Nebrodi è il top della qualità per chi vuole cucinare un piatto di questo tipo»

Al vino, come di consueto, ci ha pensato l’esperto sommelier Roberto Raciti che ha scelto di accompagnare la pietanza con un Etna rosso Doc delle Cantine Patria. Presente anche Daniele De Vincenzo, socio e fondatore del marchio Birra Minchia. «Questi giovani hanno osato ­– ha dichiarato il Presidente provinciale della Confcommercio, Carmelo Picciotto – osare a Messina non è difficile è solo inusuale. Il Governo nazionale ha varato delle norme in favore dei marchi locali, noi ci rientreremo».

Infine, al dolce ci ha pensato il maestro panettiere, Tommaso Cannata, premiato come miglior panettiere siciliano nel 2016. Cannata ha proposto alcuni aneddoti sulla creazione del lievito madre, ma soprattutto ha fatto assaggiare ai commensali dell’ottimo pane di tumminia di propria produzione, condito con olio siciliano di qualità elevata.

Il programma degli eventi di oggi a Piazza Cairoli

Ore 17,00 – Lo Stand Socio-culturale farà una mostra con proiezione di viapositive, illustrando manovre di primo soccorso ed anche uno screening gratuito sugli stili di vita sani.

Ore 20,00 – Un altro appuntamento con il Laboratorio del Gusto dove lo chef Giuseppe Pappalardo cucinerà una deliziosa focaccia con mortadella e ricotta di limone.

Ore 21,00 – Il concerto di Mac’s Band

(50)