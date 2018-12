Natale a Messina. Anche la Giunta dice si all’isola pedonale in via dei Mille e Viale San Martino

6 Condivisioni Facebook Twitter

Anche la Giunta dice si all’isola pedonale in via di Mille e Viale San Martino. Sembra iniziare a vedersi, quindi, una luce alla fine del tunnel del controverso dibattito che ha reso ancora più movimentato il periodo antecedente le festività natalizie. Ma c’è un però. Secondo quanto si legge nella delibera firmata dal sindaco De Luca, la proposta originaria di Sicilia Futura è stata leggermente modificata.

L’isola pedonale a Messina verrà allestita sabato 8 dicembre 2018 e si concluderà lunedì 7 gennaio 2019. Le strade che verranno pedonalizzate saranno:

via dei Mille , nel tratto compreso tra le vie Tommaso Cannizzaro e Santa Cecilia;

, nel tratto compreso tra le vie Tommaso Cannizzaro e Santa Cecilia; viale San Martino, carreggiata monte e mare , nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Maddalena;

, nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Maddalena; vie Camiciotti, Luciano Manara e Nino Bixio , nei rispettivi tratti compresi tra la via dei Mille e la carreggiata monte di viale San Martino;

, nei rispettivi tratti compresi tra la via dei Mille e la carreggiata monte di viale San Martino; via Ettore Lombardo Pellegrino, nel tratto compreso tra via dei Mille e via Giordano Bruno.

Attraverso la delibera viene dato, inoltre, mandato al Dipartimento Mobilità di collocare la necessaria segnaletica stradale e le transenne mobili per delimitare l’area pedonale. Al Corpo di Polizia Municipale, invece, il compito di svolgere una continua attività di prevenzione della sosta abusiva lungo la via Tommaso Cannizzaro, nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e via Cesare Battisti ed in via La Farina, interessate dal transito del trasporto pubblico urbano con il passaggio degli Shuttle ATM.

Adesso l’ultima parola spetta al Consiglio Comunale che dovrà approvare il progetto con il suo voto favorevole. Ma dato che l’isola pedonale dovrebbe essere istituita tra meno di 4 giorni, non ci sarà, almeno questa volta, molto da attendere.

