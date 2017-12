Natale a Messina: a Santa Margherita “Babbo Natale arriva dal mare”

11 Condivisioni Facebook Twitter

Niente slitta e renne, ma pinne, maschera e muta da sub per Babbo Natale che, a Santa Margherita, arriva dal mare. Lo scorso 26 dicembre 10 sub vestiti di bianco e rosso sono riemersi dallo Ionio, sulle spiagge del lido Zahir, per portare doni ai bambini presenti.

L’evento, giunto alla sua nona edizione, si è svolto il giorno precedente l’inaugurazione del Presepe Vivente Subacqueo al lido Zahir di Santa Margherita ed è stato organizzato dall’associazione ASD Trinacria Diving Center, in collaborazione con C.M. elettroimpianti e la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa.

I 10 sub brevettati sono stati guidati dall’istruttore Vincenzo Vella e dall’aiuto istruttore Antonino Trischitta. Durante l’immersione i bambini sono stati intrattenuti da un gruppo di giovani animatori della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa con giochi e musica. Una volta riemersi dall’acqua, i sub hanno donato a ogni bambino presente un piccolo regalo. A fare da colonna sonora dell’evento, la musica suonata dallo zampognaro Salvatore Pellegrino. A conclusione della mattinata, l’associazione ha offerto un rinfresco con prodotti tipici natalizi.

L’iniziativa, del tutto gratuita e senza scopo di lucro, è stata autofinanziata da ASD Trinacria Diving Center per promuovere il centro sportivo e l’attività subacquea svolta nel corso dell’anno dai soci con corsi subacquei e immersioni guidate.

I sub che hanno partecipato all’iniziativa travestiti da Babbo Natale sono stati: Gianfranco Latella, Luca Magaudda, Stello Cairolo, Antonio Crupi, Simone Del Bono, Gabriele Frazzica, Francesco Pellegrino, Martina Meduri, Selene D’Arrigo.

Il Presepe Vivente Subacqueo, la cui prima rappresentazione si è tenuta lo scorso 27 dicembre, replicherà il 6 gennaio 2018 al Lido Zahir dalle 17.00 alle 20.00. L’evento verrà proiettato in diretta sul maxi schermo della struttura alle 18.00.

