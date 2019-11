Natale 2019 a Messina. L’isola pedonale in via dei Mille ci sarà? C’è il primo “SI”

81 Condivisioni Facebook Twitter

A Messina fervono i preparativi per il Natale 2019, ma la tradizionale isola pedonale in via dei Mille ci sarà? L’associazione Millevetrine, che rappresenta i commercianti della zona, ha appena comunicato che il primo “sì” è ottenuto ed è quello dell’assessore Dafne Musolino.

L’Amministrazione è quindi a favore dell’isola pedonale in via dei Mille per questo Natale 2019: «Aderendo alla vostra richiesta- si legge nella nota indirizzata all’associazione Millevetrine – si comunica che si dà mandato al Dirigente del Dipartimento Servizi alle Imprese e alle Persone di predisporre la proposta di delibera di Consiglio comunale, chiedendo all’organo di esprimersi sull’istituzione dell’isola pedonale temporanea alle condizioni da voi rappresentate».

La richiesta dovrà, quindi, essere approvata dal Consiglio comunale: «Con l’augurio che i toni, quest’anno più distesi – scrive l’associazione in un comunicato stampa – possano favorire ad accelerare un positivo riscontro nei nostri Consiglieri comunali».

Lo scorso anno, infatti, è scoppiata una grossa polemica tra coloro che dicevano “sì” all’isola pedonale natalizia e coloro che non la volevano, facendo ritardare l’inaugurazione dell’area.

«L’isola pedonale – si legge nel comunicato stampa di Millevetrine – è diventata ormai una tradizione così fortemente radicata nei messinesi tutti che, almeno a Natale, ritrovano uno spazio nel quale passeggiare fra i migliori negozi della città. Negozi che da quindici anni reinventano a proprie spese un luogo che cambia completamente aspetto, e torna ad essere agorà, la piazza dove incontrarsi».

