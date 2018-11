Eventi, luci e musica: il programma del Comune di Messina per Natale

5 Condivisioni Facebook Twitter

Il Comune di Messina si prepara al Natale 2018, programmando una serie di eventi in tutto il territorio cittadino. Ad annunciarlo il sindaco, Cateno De Luca, che ha presenziato, questa mattina, al Laboratorio permanente del Turismo, alla presenza degli organi amministrativi interessati. Alla riunione hanno partecipato Confcommercio, Confesercenti e Confindustria.

Durante la seduta gli assessori al Turismo, Dafne Musolino e allo Spettacolo e Tradizioni popolari, Giuseppe Scattareggia, hanno esposto il programma elaborato per il Natale 2018 e Capodanno 2019, che è stato ideato e progettato per estendere le iniziative natalizie a tutta la città e non solo nelle piazze principali.

Spettacoli e non solo, per le vie cittadine torneranno a suonare gli zampognari: «L’Assessore Scattareggia – si legge nell’annuncio di De Luca, su Facebook – ha richiamato l’attenzione sulle iniziative che riguarderanno tutti i villaggi, con il ritorno della tradizione popolare degli zampognari, attivi dal 17 al 24 dicembre».

Grande importanza, quest’anno, avranno anche gli addobbi: «Grande attenzione – ha spiegato De Luca – è stata posta sul ritorno delle luminarie, che abbelliranno le vie cittadine insieme agli alberi di Natale, che saranno allestiti a cura anche delle associazioni di categoria e delle parti sociali».

La collaborazione tra l’Amministrazione e le parti interessate alla promozione turistica della città non si fermerà alla programmazione per Natale: «Con l’arrivo del nuovo anno si avvierà la fase di programmazione del marketing turistico per lo sviluppo economico del Comune».

