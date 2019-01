Monastero di San Placido Calonerò: arriva il progetto per la ristrutturazione

16 Condivisioni Facebook Twitter

Il Monastero di San Placido Calonerò di Messina verrà riportato all’antico splendore. Sono stati proposti, infatti, dei lavori di ripristino e riqualificazione delle aree esterne del monumento storico che si trova nel piccolo villaggio collinare di Pezzolo. Verranno, inoltre, effettuati dei lavori di adeguamento degli impianti e delle dotazioni dell’Enoteca Provinciale che si trova al suo interno.

Il progetto è stato proposto da:

Città Metropolitana di Messina;

Comune di Messina;

Istituto di Istruzione Superiore Minutoli;

Istituto Tecnico Superiore Albatros – mandante;

Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia;

CRAL Città Metropolitana di Messina.

«L’obiettivo del progetto di riqualificazione – si legge nel documento progettuale – è quello di esaltare l’importanza per lo sviluppo rurale del complesso monumentale di San Placido Calonerò, sia in chiave turistica come attrattore culturale, quanto per la funzione ricreativa e aggregativa a vantaggio della popolazione locale, quanto come terminale e vetrina delle aziende locali, quanto infine per la funzione didattica, formativa e promozionale».

Interventi previsti

Gli interventi comprendono:

Integrazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree esterne, degli spazi

verdi aperti e delle strutture vegetali del Complesso Monumentale di San Placido Calonerò

(pavimentazione esterna; realizzazione recinzione e illuminazione; piantumazione tappeto erboso e bordature ornamentali; installazione giochi per bambini; predisposizione allacci per box in legno).

Manutenzione, realizzazione e adeguamento dotazioni e impianti Enoteca Provinciale (realizzazione bagni personale; rifacimento bagno disabili; recupero locale cantina/deposito; ripristino intonaco; realizzazione cucina; adeguamento impianto elettrico, dati, TV, videosorveglianza; rifacimento porte esterne).

(realizzazione bagni personale; rifacimento bagno disabili; recupero locale cantina/deposito;

ripristino intonaco; realizzazione cucina; adeguamento impianto elettrico, dati, TV,

videosorveglianza; rifacimento porte esterne).

Predisposizione di quanto necessario per la diversificazione delle attività (mercati locali periodici, attività espositiva e commerciale, iniziative promozionali, organizzazione di eventi culturali, degustazioni, attività della Scuola degli Antichi Mestieri).

periodici, attività espositiva e commerciale, iniziative promozionali, organizzazione di eventi

culturali, degustazioni, attività della Scuola degli Antichi Mestieri).

Allestimento di un percorso museale della civiltà contadina e del paesaggio agrario con esposizione di immagini e manufatti d'epoca della Scuola Agraria.

esposizione di immagini e manufatti d’epoca della Scuola Agraria.

Attività promozionale e informativa.

Costi del progetto

Il progetto avrà un costo totale di 335.132 euro e i fondi per finanziarlo sono stati intercettati nel Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020.

I soggetti attuatori sono:

la Città Metropolitana di Messina per “Recupero di fabbricati di interesse storico e culturale”;

il Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia per “Realizzazione e stampa di materiale informativo e sviluppo della comunicazione online”;

tutti i componenti del parteniato per “Spese generali”.

