Guardia di Finanza: da Milano a Messina in bici per ricordare un collega scomparso

Un Vicebrigadiere della Guardia di Finanza ha attraversato l’Italia da Milano a Messina, con tappa finale a Barcellona Pozzo di Gotto, in bici per ricordare il suo collega Giuseppe Bucolo, originario della cittadina siciliana, prematuramente scomparso lo scorso anno a seguito di un arresto cardiaco.

Daniele Battelli, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini, ha intrapreso il viaggio in solitaria. L’itinerario, iniziato il 31 maggio scorso, si è concluso l’8 giugno a Barcellona Pozzo di Gotto. Attraversando l’Italia da Nord a Sud in nove tappe, tra cui le città di Bologna, Ancona, Pescara, San Severo di Foggia, Bari, Trebisacce, Catanzaro e Reggio Calabria, il Finanziere ha prescelto, in particolare, quali tappe principali, le città che hanno segnato la vita del collega e amico Giuseppe.

L’iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione da parte del militare riminese, appassionato di ciclismo, è stata patrocinata dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Oltre al nobile gesto di voler ricordare l’amico prematuramente scomparso, l’intento è stato anche quello di promuovere la diffusione dello sport e l’importanza dall’attività fisica come forma di prevenzione dell’infarto e delle malattie cardiovascolari.

A tal riguardo, in collaborazione con l’associazione “Tutti per Fabio” Onlus, è stata promossa una raccolta di donazioni per l’acquisto di un defibrillatore.

Sabato mattina 8 giugno, in occasione della sosta a Messina, presso la Caserma “S.Cotugno”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Vincenzo Tomei, ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia, hanno accolto il Vicebrigadiere, prima della conclusione dell’intero viaggio a Barcellona Pozzo di Gotto, dove vi era ad attenderlo il Capitano Giacomo Cucurachi, Comandante della Tenenza di Patti, unitamente a una rappresentanza di militari ed al Cappellano Militare del Comando Regionale Sicilia, Monsignor Mario Raneri, che ha officiato, alla presenza della moglie, dei figli e dei familiari del militare prematuramente scomparso, un momento di preghiera al Cimitero di Barcellona PG.

