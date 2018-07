Le migliori granite della Sicilia: Messina domina la classifica di Dissapore

133 Condivisioni Facebook Twitter

Le migliori granite si mangiano tra Messina e provincia. A dirlo, con la sua classifica annuale, è il sito Dissapore, che assegna al celebre Bam Bar di Taormina la medaglia d’oro del 2018, facendogli guadagnare ben 13 posizioni rispetto all’anno precedente.

Gusti consigliati per orientarsi nel ricco menù del Bam Bar? L’anguria e, in generale, tutti quelli alla frutta. Così, conquistando ben 21 delle 50 posizioni assegnate dai critici di Dissapore, la cintura metropolitana di Messina batte Palermo, non classificata, e Catania, che però detiene la medaglia d’argento grazie alla Pasticceria Musumeci di Randazzo e alle sue granite di pistacchio e di lampone.

Il terzo posto torna, però, alla provincia della città dello Stretto e, in particolare, al gusto cioccolato del Bar Fiumara di Villafranca, vincitore dello scorso anno. A seguire, la classifica di Dissapore continua con ben tre nuove entrate rispetto al 2016 e al 2017 e una vecchia conoscenza, il Bar Eden di Messina, vincitore del titolo per la migliore granita della città, che quest’anno si aggiudica il nono posto in Sicilia. Quinto, poi, il bar Da Alfredo, di Salina, seguito dal Bar del Sud all’ottavo posto e dal Delicious Cafè di Capo D’Orlando, che fanno il loro ingresso trionfale in classifica.

È, così, Messina a monopolizzare la top ten di quest’anno. Seguono, poi, le granite della Pasticceria Giulio di Capo D’Orlando (12), di Doddis (15), del Bar Torino (19), del Bar Noviziato (21), del Bar De Luca di Briga Marina (23), della centralissima Pasticceria Irrera (27) e del Bar Campidoglio di Sant’Agata di Militello (28). Anche le posizioni dalla 30 alla 50 vedono diversi locali conosciuti e amati dagli abitanti della città dello Stretto: U Tedesco (30), L’angolo delle Delizie di Gliaca (35), il bar Fortunato di Naso (40), il bar Messina Stellario (41), il bar Sciarrone (42), il Ritrovo Remigio di Vulcano (44), il bar Vitelli di Savoca (48) e il Niny Bar di Letojanni (49).

Tra i gusti consigliati da Dissapore, che ormai da tre anni stila la classifica delle granite più buone della Sicilia, figurano, in prima linea: gelsi, fragola, mandorla e caffè. Ad accompagnare il pasto, preferibilmente la colazione, ovviamente, è l’immancabile brioscia.

(La foto è stata reperita sulla pagina di Dissapore)

