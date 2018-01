Un messinese in gara a Masterchef

51 Condivisioni Facebook Twitter

Antonino Bucolo, 36 anni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), sarà uno dei concorrenti di Masterchef.

Il giovane, che attualmente vive a Piraino con la compagna, è stato scelto dai giudici del famoso talent culinario Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo ed Antonia Klugmann.

Antonino è un macellaio ma ha sempre desiderato fare il cuoco: prepara infatti piatti di “visual food” per il banco della macelleria in cui lavora e cura molto la presentazione dei piatti per invogliare i clienti a comprare.

Il giovane messinese, che definisce la sua cucina «tradizionale, povera e fantasiosa». Il suo punto forte sono i piatti a base di pesce, sui quali si ritiene «imbattibile», mentre ciò su cui dovrà lavorare sono i dolci, che richiedono la conoscenza di dosi precise. Ma tutto questo non spaventa Antonino che anzi è convinto di riuscire a vincere la settima edizione di MasterChef in onda su SkyUno il giovedì.

