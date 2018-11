Il messinese David Cuppari ammesso alle selezioni del Festival di Sanremo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un altro messinese potrebbe calcare il palco dell’Ariston il prossimo febbraio: si tratta di David Cuppari, musicista 33enne e autore che lunedì 12 novembre si esibirà a Roma insieme ad altri 68 artisti per aggiudicarsi un posto nella competizione canora più importante d’Italia, il Festival di Sanremo.

La notizia è arrivata direttamente dalla Rai che ha reso pubblici i nomi dei 69 cantanti selezionati per contendersi uno spazio nell’edizione quest’anno. Tra i possibili concorrenti spicca quindi il nostro David Cuppari, in arte “David”, musicista polistrumentista – in grado, quindi, di suonare più strumenti, tra cui il pianoforte, la chitarra, il basso, la batteria e la fisarmonica – nato a Messina nel giugno 1985. Il pubblico peloritano (ma non solo) probabilmente lo conosce già perché ha suonato con band come i Big Mimma, i Demomode e i Doctor Com.

Ma la sfida di lunedì 12 novembre è solo un primo passo. Se David riuscirà a convincere i giudici con il suo brano “Padre”, acquisirà il diritto ad esibirsi nuovamente il 20 e il 21 dicembre a Sanremo Giovani insieme ad altri 24 artisti che si contenderanno due posti tra i Big della prossima edizione organizzata dal direttore artistico Claudio Baglioni.

Così, dopo l’esordio dell’anno scorso di Alice Caioli che, con il brano “Specchi rotti”, si è aggiudicata il premio della Stampa, Messina potrebbe tornare sul palco dell’Ariston. Ora, non resta che attendere l’esibizione di lunedì e il giudizio dei giudici.

