MessinaServizi. Dove andare domani per sbarazzarsi dei rifiuti ingombranti

Materassi, elettrodomestici, mobili: ogni sabato MessinaServizi va nei quartieri per aiutare gli abitanti della città dello Stretto a sbarazzarsi dei propri rifiuti ingombranti. Prosegue, infatti, l’iniziativa Pari & Dispari avviata dall’Azienda la scorsa primavera.

Il servizio è attivo il sabato dalle 7.00 alle 13.00 in diverse aree di Messina e copre ogni settimana tre circoscrizioni (una quelle pari, una quelle dispari). In quest’occasione sarà possibile, per i cittadini messinesi, conferire diverse tipologie di rifiuti: dagli ingombranti come mobili, scaffali, materassi, biciclette, divani, stendini; ai rifiuti elettronici (RAEE), come elettrodomestici, stampanti, computer, televisori; agli sfalci di potature.

Tutti rifiuti, insomma, che non è consentito gettare direttamente nei cassoni dell’immondizia e per i quali sarebbe necessario recarsi in una delle 6 isole ecologiche presenti sul territorio di Messina e più precisamente a Spartà, Pace, Tremonti, Gravitelli, Pistunina e Giampilieri.

La scorsa settimana il servizio è stato effettuato nei quartieri II, IV e VI, mentre domani, sabato 26 gennaio, sarà il turno delle circoscrizioni pari. MessinaServizi si recherà, quindi:

sul lungomare di Santa Margherita (I Circoscrizione);

(I Circoscrizione); al parcheggio Palmara (III Circoscrizione);

(III Circoscrizione); in piazza S.G. Bosco, al villaggio San Matteo (V Circoscrizione).

In questi punti di raccolta saranno posizionati i cassoni scarrabili necessari all’espletamento del servizio.

