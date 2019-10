MessinaServizi. Il cordoglio del presidente Lombardo per la morte di Luciano Galletta

8 Condivisioni Facebook Twitter

All’indomani del tragico incidente costato la vita al 28enne di Santa Lucia Sopra Contesse, Luciano Galletta, il presidente della MessinaServizi Bene Comune Giuseppe Lombardo esprime il proprio cordoglio ai familiari della vittima.

L’incidente è avvenuto stanotte, intorno a 00.40, nei pressi del Cimitero Monumentale di Messina, in via Catania, dove gli operatori della Partecipata stavano effettuando alcuni lavori di scerbatura. Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto sembrerebbe che il giovane, di rientro dal lavoro, sia andato a sbattere con il proprio scooter contro un mezzo di MessinaServizi Bene Comune. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Ad esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Luciano Galletta è il presidente della Società Giuseppe Lombardo, che sottolinea la volontà da parte dell’Azienda di mettere a disposizione degli Organi Inquirenti tutto il materiale necessario a ricostruire quanto accaduto.

«In merito all’incidente stradale verificatosi in via Catania a Messina in cui è rimasto vittima il signor Luciano Galletta – scrive Giuseppe Lombardo –, e le cui cause sono in corso di accertamento, trattandosi di tratto stradale interessato da lavori in corso di opera da parte della MessinaServizi S.p.A., come Presidente esprimo profondo cordoglio ai famigliari della persona deceduta e metto a disposizione degli Organi Inquirenti tutto quanto necessario per una fedele ricostruzione dell’accaduto».

(313)