Messina. Villaggio natalizio al Giardino di Montalto, fra mercatini e sagre

174 Condivisioni Facebook Twitter

Il Giardino di Montalto farà da sfondo al “villaggio natalizio” realizzato dall’arciconfraternita “Madonna della Salute – San Camillo”. L’iniziativa, prevista dal 14 al 21 dicembre, sarà inaugurata dal sindaco Cateno De Luca alla presenza delle autorità religiose.

L’area verde ospiterà per una settimana la prima edizione del “Villaggio di Natale” che prevede un mercatino dell’artigianato e, per sabato 15 dicembre, una “sagra della porchetta e del vino novello, accompagnati dal classico suono della zampogna”.

Del Giardino di Montalto si era discusso ampiamente durante la scorsa settimana quando l’associazione PuliAmo Messina, che aveva pulito e restituito alla città l’area verde per lungo tempo soggetta a incuria e abbandono, aveva visto sospesa la concessione per la gestione del prezioso polmone urbano.

L’area, di proprietà comunale, era stata finalmente concessa ai ragazzi dell’associazione nel luglio del 2017 (a seguito di interventi volontari già eseguiti a partire dal 2016) e da loro gestita – a costo zero per l’Amministrazione – fino quando non si era avuta la “malsana” idea di organizzarvi un evento a tema Halloween.

L’evento, infine annullato, aveva infatti riscontrato il dissenso del parroco Don Lorenzo Campagna secondo il quale il party avrebbe fatto pensare ad “una connivenza del luogo sacro con la manifestazione pagana notoriamente non approvata dalla Chiesa”.

La situazione è, infine, degenerata sino all’ufficiale sospensione della concessione da parte dell’assessorato competente che aveva definito la decisione: «Un provvedimento utile a ristabilire le regole».

(375)