Messina. Le vie di Mili San Pietro si tingono dei colori dell’arcobaleno

Messina. Sedie e fiori di tutti i colori dell’arcobaleno hanno invaso i vicoli di Mili San Pietro, grazie all’iniziativa dei volontari di “Festi e mali iunnati”, un gruppo composto da persone di tutte le età, accomunate dalla voglia di valorizzare la propria terra, di renderla più bella e accogliente con un po’ di creatività.

Ma il gruppo “Festi e mali iunnati” non ha lavorato da solo. Anzi, ha potuto contare sulla collaborazione di tutti gli abitanti del piccolo villaggio della zona sud di Messina. Così, passeggiando tra le stradine di questo paesino, oggi è possibile imbattersi in vecchie sedie rimesse a nuovo, di mille colori e forme diverse, trasformate in pittoresche fioriere.

«L’arredo urbano in questo modo è diventato fonte di orgoglio per gli abitanti di Mili San Pietro – ha commentato Rosario Magazzù, uno dei promotori dell’iniziativa – provocando stupore in tutti coloro che visitano il villaggio. Passeggiando tra le sue strette viuzze, infatti, le coloratissime sedie sono un bel colpo d’occhio. Tutti si sono dati da fare, sprigionando tanta fantasia e buongusto».

L’iniziativa, semplice ma efficace, frutto di uno sforzo collettivo, rientra tra i tanti eventi ricreativi organizzati nel corso dell’intero anno, e in particolare dei mesi estivi, da questo gruppo di persone così eterogeneo. Le prossime attività saranno avviate in prossimità della festa di San Sostene Martire, compatrono della cittadina insieme a San Pietro, che si celebra la prima domenica di settembre.

(Le foto sono state reperite tramite il gruppo Facebook “Quelli di… Mili San Pietro)

