Messina. Da domani chiusa via Palermo per lavori sul Viadotto Ritiro: ecco date e orari

Un tratto della via Palermo verrà chiuso al traffico per lavori sul tratto autostradale sovrastante, ma solo nelle ore notturne tra mercoledì, giovedì e venerdì (dalle 22,30 alle 6).

La zona tra via S. Michele e il numero civico 633 sarà interessata da divieto di transito veicolare e pedonale. Le limitazioni sono state disposte per consentire al Consorzio delle Autostrade Siciliane di effettuare lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro, sull’Autostrada A-20 Messina Palermo.

La ditta esecutrice dei lavori provvederà alla delimitazione delle aree di intervento con opportuna collocazione della segnaletica stradale e di dispositivi luminosi per un’idonea visibilità durante le ore notturne, nonché a quella di divieto di sosta, indicando il periodo di validità.

