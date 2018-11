Via dei Mille: a Messina l’isola pedonale natalizia rischia di non essere allestita

12 Condivisioni Facebook Twitter

Con l’avvicinarsi del Natale a Messina si comincia a pensare come sarà allestita a festa la città e soprattutto se verrà istituita la tradizionale isola pedonale in via dei Mille, la strada dello shopping per eccellenza. Quest’anno il progetto sembra essere messo in discussione: a segnalarlo è l’associazione Millevetrine, che lo gestisce da ormai 15 anni.

L’assessore Giuseppe Scattareggia, in un’intervista ha affermato che non ha ancora ricevuto nessuna richiesta al riguardo: «In effetti ha ragione – scrivono i rappresentanti di Millevetrine in una nota – dal momento che abbiamo fin qui interloquito con il nostro Assessore di riferimento, Dafne Musolino, che ha delega al commercio, dalla quale attendiamo un appuntamento sin dall’11 ottobre. Nel tentativo di velocizzare i tempi abbiamo anche protocollato, l’8 novembre, la nostra richiesta formale, inoltrata all’assessore Musolino e al sindaco De Luca».

Il timore dell’associazione che gestisce l’isola pedonale di via dei Mille è un possibile ritardo nell’arrivo dell’autorizzazione: «Un sì tempestivo ci consentirebbe di allestire un’isola pedonale decorosa, un sì tardivo produrrebbe solo una strada chiusa al traffico; un diniego della pedonalizzazione, priverebbe Messina ed i suoi cittadini di una tradizione ormai consolidata e fortemente apprezzata».

Da ciò scaturisce una nuova sollecitazione all’Amministrazione comunale: «Pur comprendendo gli impegni e le scadenze che la Giunta si trova ad affrontare, dal momento che non chiediamo contributi e che abbiamo allestito l’isola pedonale sempre con nostre risorse economiche e con quelle degli sponsor, ci basterebbe solo un sì o un no. Con l’auspicio che non si voglia far cadere nel nulla un momento per la città per ritrovarsi come comunità, restiamo in fiduciosa attesa».

