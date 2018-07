Messina. I “vaffa” di De Luca scatenano il web e dividono i cittadini

191 Condivisioni Facebook Twitter

Si fa sempre più serrata e “vivace” la narrazione social del sindaco di Messina Cateno De Luca che, nella mattinata di oggi, ha commentato quasi minuto per minuto i blitz effettuati alle sedi di due delle società partecipate: prima ATM e poi Messinaservizi Bene Comune.

Che il nuovo primo cittadino sarebbe stato molto attento alla comunicazione sui social lo si poteva immaginare già dai tempi dalla campagna elettorale, ma queste ultime settimane ne stanno dando un’ulteriore conferma. Oltre a comunicare il proprio programma giornaliero e a rendere conto di ciò che avviene dentro e fuori le mura di Palazzo Zanca, Cateno De Luca utilizza la propria pagina Facebook per comunicare direttamente con i cittadini, ma spesso anche con i dipendenti comunali.

A circa una settimana dal primo e perentorio messaggio lanciato agli impiegati del Municipio, in cui li invitava a “non bivaccare davanti alle macchinette del caffè”, arriva un secondo e “colorito” intervento: «Mandati a fare in culo due dirigenti del Comune!». Stando alla ricostruzione fornita, i dirigenti in questione si sarebbero rimpallati a vicenda la responsabilità per il mancato pagamento della 14esima mensilità ai dipendenti dell’ATM.

Una modalità di comunicazione, questa, che, a giudicare dalle reazioni sul web, sembra piacere a molti, ma non a tutti. Tra i tanti commenti positivi al post di oggi riferito ai due dirigenti, figurano anche alcune voci “fuori dal coro”.

Ai quali, come si può vedere sulla pagina del primo cittadino, si contrappongono decine di feedback positivi e di supporto.

Tra chi si oppone a queste modalità comunicative c’è anche l’ex consigliere della VI circoscrizione Giuseppe Sanò, che ha commentato con disappunto i toni assunti negli ultimi tempi dalla politica locale e nazionale, concentrandosi in particolare sul primo cittadino che definisce come il “Sindaco comunicatore”, accusandolo di “far leva sulla pancia dei messinesi anziché sulla testa”.

La diatriba si sarebbe comunque risolta velocemente, come spiega lo stesso De Luca in un successivo post: «Il mandato di pagamento della 14esima per i dipendenti dell’ATM è in banca da 8 minuti e 33 secondi, risolto il conflitto di competenze fra i dirigenti Pizzino e De Leo».

(858)