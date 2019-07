Messina. Tutto pronto a Giampilieri per la festa della Madonna delle Grazie

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie che si svolgeranno a Giampilieri sabato 6 e domenica 7 luglio. L’evento organizzato dalla Parrocchia San Nicolò di Bari avrà inizio con i tradizionali 21 colpi di cannone in Piazza Chiesa. Una festa molto sentita nel villaggio della zona sud di Messina che domenica, come ogni anno, si riunirà attorno al simulacro della Madonna per la tradizionale processione. Immancabile il concerto bandistico e la sfilata della Banda musicale per le vie del paese.

Il Programma dei festeggiamenti

Sabato 6 luglio

Ore 19.00 – partenza per il Santuario dedicato alla Madonna delle Grazie.

Ore 20.45 – partenza del simulacro della Beata Vergine Maria delle Grazie alla Chiesa parrocchiale per la scalinata e i fuochi d’artificio all’arrivo in paese.

Ore 22.00 – rientro della processione e celebrazione eucaristica.

Domenica 8 Luglio

Ore 11.00 e 17.30 – si svolgeranno le Sante Messe. A seguire si la solenne processione del Simulacro della Madonna delle grazie per le vie del paese e il rientro in Chiesa Madre, ove verrà intonata l’Ave Maria e verrà impartita la benedizione solenne.

Ore 24.00 – a concludere i festeggiamenti saranno i fuochi d’artificio.

