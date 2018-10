Messina. Porto di Tremestieri chiuso e centro invaso dai tir: «Servono soluzioni»

2 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Maltempo e pioggia, porto di Tremestieri chiuso per insabbiamento, tir che tornano a transitare dalle vie del centro congestionando il traffico cittadino: una mix causa-effetto ben noto ai cittadini dello Stretto per il quale è necessario trovare una soluzione efficace.

Il maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto su Messina ha spinto la Capitaneria di Porto ad annunciare la chiusura del Porto di Tremestieri per insabbiamento e, con la consapevolezza che l’inverno è alle porte e i lavori nell’approdo della zona nord sono lontani dall’essere conclusi, il consigliere comunale Libero Gioveni incoraggia l’Amministrazione ad individuare soluzioni temporanee in grado di garantire la sicurezza pubblica.

Nonostante la reintroduzione dell’ecopass da parte dell’Amministrazione De Luca che Gioveni pare apprezzare – un ticket a pagamento che permette ai i veicoli non residenti nelle province di Messina e Reggio Calabria di attraversare la città – l’esponente del PD non esita ad evidenziare come tale atto non basti a garantire i necessari livelli di sicurezza sulle strade.

Gioveni, nell’intento di individuare altre soluzioni a questi problemi di viabilità, ha convocato – in qualità di Presidente della Commissione mobilità urbana – una seduta del Consiglio comunale alla quale parteciperanno il vicesindaco Salvatore Mondello e il Dirigente e Comandante della Polizia Municipale. L’intento, ha chiarito il consigliere, è anche quello di rinnovare l’attenzione sulla «necessità “politica” più volte ribadita che si ottengano i poteri speciali per l’emergenza traffico».

Durante l’incontro, il consigliere spera di «porre in essere tutti quegli atti e quelle misure che contrastino con forza l’invasione dei mezzi pesanti nelle vie del centro, al fine di limitare il più possibile disagi e pericoli per la cittadinanza».

