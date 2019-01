Messina. Un tir rimane “incastrato” sul Viale San Martino

59 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Un tir è rimasto “incastrato” all’incrocio tra il Viale San Martino e via Maddalena. E’ successo ieri sera, intorno alle 23:00. Non è chiaro se l’autoarticolato dovesse davvero percorrere quel tragitto o, come già successo in passato, si sia ritrovato lì dopo aver perso la via corretta, magari per dirigersi verso il Viale Boccetta e raggiungere l’autostrada.

«Vedere ancora una volta un bisonte della strada non solo circolare in pieno centro, ma persino “incastrato” fra le vie strette perpendicolari al viale san Martino di un sabato sera qualunque, non è certamente un bel vedere – ha dichiarato il consigliere Libero Gioveni – e deve subito fare scattare l’ennesimo allarme a chi ha il dovere di impedire con forza questa autentica violenza urbana!».

Si riaccendono, quindi, i riflettori sulla sicurezza nel centro città e sulla necessità di liberare Messina dai tir. A tal fine Gioveni annuncia la convocazione di una seduta della Commissione mobilità urbana alla presenza dell’assessore al ramo e del Comandante della polizia municipale.

«Qui non si vuole addossare responsabilità ad alcuno – precisa Gioveni – specie se si pensa che il mal capitato autista ieri sera intorno alle ore 23 si sarà certamente disorientato non essendo un nostro concittadino, ma il problema esiste e va affrontato con determinazione con tutti gli strumenti, mezzi e uomini che l’Amministrazione può mettere in campo per contrastare questo sempre più periodico e pericoloso fenomeno».

«La sicurezza in città non può essere considerata un optional – prosegue convinto il Presidente della Commissione mobilità urbana – per cui nelle more di vedere nascere il nuovo porto di Tremestieri che certamente risolverà definitivamente l’annosa problematica, ogni minuto trascorso in queste condizioni potrebbe risultare fatale per l’incolumità della cittadinanza!

Pertanto – conclude Gioveni – in Commissione si dovrà affrontare il nodo non solo del mancato rispetto delle fasce orarie di interdizione ai tir, ma anche come riorganizzare meglio le azioni di controllo sul territorio da parte della Polizia Municipale».

