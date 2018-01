Messina. Reclutamento per 10 tenenti nella Guardia di Finanza. Ecco il bando

4 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 10 tenenti della Guardia di Finanza, in servizio permanente effettivo nel “ruolo tecnico-logistico-amministrativo”.

Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani che dal 1 gennaio 2017 non abbiamo superato il 35esimo anno di età (nati quindi non prima del 1 gennaio 1982) e siano in possesso di una laura specialistica o magistrale.

Le domande potranno essere presentate entro giovedì 18 gennaio 2018 e possono essere compilate esclusivamente in via telematica sul portale www.concorsi.gdf.gov.it, in cui è possibile trovare ulteriori informazioni riguardo al concorso per tenenti.

Per iscriversi al bando è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificato (PEC): dopo essersi registrati al portale si accederà, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione. Il concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 96, del 19 dicembre 2017.

