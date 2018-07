Messina. Riapre lo svincolo Giostra ma solo per il fine settimana

19 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Riaperto lo svincolo Giostra per il weekend, per evitare congestioni del traffico, come avvenuto nelle scorse settimane. Attive solo le rampe di entrata in entrambe le direzioni, da venerdì, 6 luglio, alle 8 a lunedì, 9 luglio, alle 6.

Durante questo periodo gli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura verranno sospesi per dare la possibilità agli utenti di potersi spostare nei luoghi di villeggiatura a nord e sud della città di Messina con maggiore agilità e rapidità.

Questo provvedimento sarà attuato anche la prossima settimana e gli eventuali ritardi nel termine dei lavori saranno segnalati nella tabella di marcia del cantiere.

La decisione di aprire lo svincolo è scaturita da un’osservazione dei report degli uffici ed operatori preposti alla Viabilità, che hanno rilevato elevate punte di incolonnamenti e l’accedere a bassa andatura dei veicoli sul Viadotto Ritiro. A ciò si sono aggiunte le segnalazioni da parte degli utenti.

«In questa scelta – ha sottolineato il direttore Generale del Cas, Leonardo Santoro – è prevalso il servizio alla città ed agli utenti. Alla ripresa dei lavori dopo l’estate ci attiveremo per recuperare i ritardi di questi due fermi di fine settimana per rimanere in pari con i tempi contrattuali».

(86)