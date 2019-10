Messina Street Food Fest: tutto pronto per il gran finale

16 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto a Piazza Cairoli per il gran finale del Messina Street Food Fest. La quattro giorni dedicata al cibo di strada ha registrato, per il terzo anno consecutivo, un boom di presenze da tutta l’Isola e dalla vicina Calabria. Ma il vero fiore all’occhiello di questa edizione il “Messina Street Fish”, ospitato all’interno della grande tensostruttura allestita al centro della piazza. Qui, come in grande ristorante a cielo aperto, chef stellati e delle più rinomate location siciliane fino a stasera racconteranno al pubblico le loro ricette negli show cooking condotti dalla giornalista Valeria Zingale.

Protagonista d’eccezione il pesce siciliano, scelto come leit motiv di tutte le performances culinarie. Messina Street Fish, progetto sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, nasce con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale e la cultura millenaria del mare come volano identitario di sviluppo, di valorizzazione e di promozione della nostra terra. Messina Street Fish è non solo l’occasione per degustare le pietanze degli chef, ma anche un momento di approfondimento con interventi tematici a cura di esperti, che anche oggi si confronteranno sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura.

Il programma di oggi

Gli stand del Messina Street Food Fest 2019 saranno aperti sia a pranzo che a cena, per una domenica tutta all’insegna del buon cibo e dell’intrattenimento. Il grande food village di piazza Cairoli sarà aperto dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00. Da non perdere gli appuntamenti del “Messina Street Fish”. Oggi, a partire dalle ore 12.00, saranno gli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta a reinterpretare con il loro estro il cosiddetto pesce povero. Sgombro, alici e lampuga saranno protagonisti dei loro piatti, mentre il direttore dell’Idimed Francesca Rita Cerami interverrà su” L’importanza nutrizionale del pesce azzurro nella dieta mediterranea”.

Alle 14.00 si svolgerà un altro momento dedicato alla solidarietà con una degustazione di specialità tradizionali a base di pesce locale preparate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello. Sarà possibile accedervi attraverso una piccola donazione al Cirs, Comitato per il reinserimento sociale, a cui verrà devoluto l’incasso.

Anche oggi spazio alla musica e all’intrattenimento per grandi e bambini sul palco che ospita band live e le pillole di cabaret del comico Danny Napoli.

Messina Street Food Fest è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

