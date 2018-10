Messina Street Food Fest: domani al via la prevendita dei ticket

25 Condivisioni Facebook Twitter

L’attesa sta per finire: dall’11 al 14 ottobre torna il Messina Street Food Fest. Per chi ha già l’acquolina in bocca pensando alle prelibatezze che sarà possibile gustare nelle 40 casette, arriva una buona notizia. Da domani, lunedì 8 ottobre, sarà attiva la prevendita dei ticket degustazione nell’info point allestito per l’occasione a piazza Cairoli, 6 (lato monte), dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

Un’idea pensata per evitare il formarsi di lunghe code alle biglietterie e permettere a tutti di poter vivere il Messina Street Food Fest nel modo più sereno possibile. Intanto a Piazza Cairoli continuano senza sosta i lavori per ultimare il villaggio del gusto. Una delle grandi novità di questa seconda edizione, infatti, è proprio “l’invasione” della Piazza. Gli stand, infatti, occuperanno sia il lato mare che il lato monte, con un’offerta gastronomica più ampia rispetto allo scorso anno.

Ovviamente non potranno mancare i prodotti simbolo della tradizione culinaria siciliana, come arancini, cannoli, focaccia e pidoni. Tante, però, anche le specialità provenienti da altre zone d’Italia come gli arrosticini abruzzesi, le bombette pugliesi, le crispelle catanesi, il pizza icecream e il lampredotto toscano. La specialità straniera più attesa, invece, è senza dubbio il sushi.

Due i palchi su cui si esibiranno durante tutti e quattro i giorni, band live, dj set e animatori per bambini che tanto successo hanno avuto durante la prima edizione. Confermati anche gli ormai famosi show cooking, a cui tutti potranno partecipare per gustare i piatti di 15 prestigiosi chef, e il cui ricavato sarà devoluto alle associazioni cittadine: il Cirs, il Centro NeMo Sud, l’associazione Autismo Onlus e l’Associazione Italiana Celiachia.

Buon cibo, intrattenimento per grandi e piccoli, musica: gli elementi per un evento di successo di sono tutti. Non resta, quindi, che attendere il taglio del nastro ufficiale, fissato alle ore 18:00 di giovedì.

COSTI DEI TICKET DEGUSTAZIONE:

salato 3,50 euro;

dolce 2,50 euro;

beverage (birra o bevanda analcolica) 2,50 euro;

acqua 1,00 euro

