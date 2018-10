Messina. Stop alla vendita dei biglietti ATM a bordo dello Shuttle

27 Condivisioni Facebook Twitter

I cambiamenti al piano di trasporto invernale ATM erano state annunciate a partire da sabato ma, in realtà, con la prima novità i cittadini dovranno farci i conti già da questa mattina. Con un ordine di servizio, infatti, ATM comunica la sospensione, con decorrenza immediata, della vendita dei biglietti a bordo dello Shuttle. Da oggi, quindi, chi vuole salire sul bus che collega Messina da Giampilieri a Torre Faro dovrà munirsi prima del necessario titolo di viaggio.

Il motivo di questa scelta? Secondo quanto riportato nel documento, l’obiettivo è “accelerare, soprattutto nelle ore di punta, le operazioni di salita e discesa dei passeggeri dai mezzi impiegati sulla linea Shuttle 100″.

Insomma, il vero nemico nemico da combattere sono i ritardi, di cui ieri il sindaco De Luca e il presidente ATM Giuseppe Campagna sono stati testimoni. Proprio per verificare lo stato del servizio di trasporto pubblico e capire i motivi che stanno causando tanto malcontento tra i cittadini, De Luca e Campagna sono saliti su uno Shuttle, percorrendo il tratto Giampilieri – sede ATM. Quella corsa ha accumulato un ritardo di 33 minuti.

Il viaggio in bus è stato anche utile per ascoltare le lamentele ed i consigli dei viaggiatori, di cui si è tenuto conto in una riunione organizzata sempre nella mattinata di ieri in cui si è annunciata la corsa ai ripari e l’arrivo del cosiddetto “Lodo Caminiti“: una serie di correttivi al piano invernale del trasporto pubblico messinese che saranno resi operativi a partire da sabato 13 ottobre.

Ricapitolando: da oggi niente più biglietti ATM in vendita sullo Shuttle e da sabato altri cambiamenti.

