Slitta l’avvio della raccolta differenziata sulla riviera Nord di Messina

L’avvio della raccolta differenziata nella riviera nord di Messina slitterà di qualche settimana, per l’esattezza dal 28 ottobre al 4 novembre.

La causa del ritardo nell’inizio della raccolta differenziata nella riviera nord è stata l’assenza di alcuni amministratori di condominio alla consegna dei kit, che dovrà essere completata nella prossima settimana.

La raccolta differenziata inizierà nei villaggi di Mortelle, Torre Faro, Sperone, Ganzirri, Sant’Agata, Principe, Contemplazione, Pace, Grotte, Paradiso e Annunziata, con un nuovo calendario che sostituirà quello già in vigore e con i nuovi kit.

Intanto MessinaServizi conferma gli ottimi risultati raggiunti nelle due zone in cui è stato già avviato il porta a porta. Si conta, quindi, di ottenere l’obiettivo del 60% di raccolta differenziata non appena il servizio sarà avviato in tutto il territorio cittadino.

Calendario della raccolta differenziata nella riviera Nord di Messina

Il nuovo calendario sostituirà quello in vigore (che segue il vecchio regolamento) e sarà leggermente diverso rispetto a quello della zona sud dove e già stato avviato il porta a porta.

Anche le utenze non domestiche avranno un calendario diverso, adattato alle esigenze della zona.

Per maggiori informazioni tutte le novità saranno comunicate sul sito Messina fa la differenza.

