Messina si prepara alla benedizione delle rose di Santa Rita: il programma della settimana

Sono iniziati lunedì 13 a Messina i festeggiamenti in onore di Santa Rita. Tanti i momenti di preghiera e di riflessione che si sono svolti nel Santuario di via Santa Marta ma l’attesa più grande è per la tradizionale benedizione delle rose, che si svolgerà mercoledì 22 maggio alle ore 17:30. Lo stesso giorno è prevista anche la processione delle reliquie di Santa Rita per le vie del centro di Messina e in particolare saranno interessate: Via S. Marta, Piazza Lo Sardo, Via A. Martino, Via S.M. del Selciato, Via Mamertini, Via S. Cecilia, Piazza Trombetta e di nuovo Via S. Marta.

Anno dopo anno, sono migliaia i fedeli che si ritrovano a pregare ai piedi di Santa Rita, provenienti da tutta la provincia di Messina.

Di seguito il programma completo degli appuntamenti di questa settimana.

Da lunedì 13 Maggio a martedì 21 Maggio

ore 8,00 – Apertura della Chiesa ed esposizione della Reliquia di Santa Rita

ore 8,30 – Coroncina di S. Rita

ore 9,00 – Celebrazione della Santa Messa

ore 18,00 – Celebrazione della Santa Messa

Martedì 21 Maggio

ore 9,00 – Celebrazione Santa Messa

ore 18,00 – Celebrazione del Transito di Santa Rita

Mercoledì 22 Maggio – Festa di Santa Rita

Celebrazione delle Sante Messe

ore 7,00 – 8,00 – 9,00 – 10,00 – 11,00

ore 12,00 Supplica e Celebrazione Eucaristica

ore 17,30 Benedizione delle Rose e Processione

