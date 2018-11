Messina. Riapre lo svincolo di Taormina ma i lavori in autostrada continuano

8 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo 5 settimane di lavori, riapre lo svincolo di Taormina. Dalle ore 7:00 di domani, lunedì 19 novembre, il CAS annuncia che saranno riaperte provvisoriamente le rampe d’entrata e di uscita dell’autostrada.

Automobilisti e centauri diretti a Taormina e quelli che da Taormina vorranno raggiungere Catania potranno liberamente accedere, anche se il cantiere rimane operativo.

I lavori di manutenzione e pulizia, iniziati lunedì 15 ottobre, continueranno ad essere eseguiti esclusivamente in nottata, fino alla loro conclusione.

Informazioni per chi viaggia

Il Cas rende note alcune informazioni utili per chi, da domani mattina, dovrà mettersi in viaggio.

Rimane invariata – nel tratto compreso tra Taormina e Giardini Naxos – la viabilità con doppio senso di circolazione nella carreggiata monte (direzione per Catania) e la chiusura della carreggiata di valle (Direzione Messina).

L’Amministrazione e la Direzione Generale dell’Ente autostradale hanno espresso il loro compiacimento agli Uffici Tecnici ed alle imprese esecutrici delle manutenzioni per l’impegno profuso nel sollecito svolgimento del lavori, in un congruo tempo ristretto, per rendere possibile la fruizione delle due rampe anche se in via provvisoria.

