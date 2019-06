Messina. Riapre la piscina di Villa Dante: al via i corsi di nuoto

76 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo i lunghi lavori di ristrutturazione finalmente i cittadini potranno avere il piacere di immergersi nella nuova piscina di Villa Dante: partono da oggi, infatti, i corsi di nuoto libero e a breve prenderanno il via anche quelli di acqua fitness e quelli per disabili. Gli abitanti della zona Sud di Messina, ma non solo, avranno un nuovo luogo dove poter svolgere le proprie attività sportive.

La piscina è stata inaugurata lo scorso 22 maggio alla presenza del sindaco di Messina, Cateno De Luca che ha voluto festeggiare la conclusione dei lavori di ristrutturazione tuffandosi (vestito) nella nuova vasca. Da tempo abbandonato al degrado, il principale polmone verde della zona sud, infatti, è stato oggetto di importanti interventi finanziati con le risorse del Masterplan e avviati circa un anno fa dalla precedente amministrazione. Per la piscina sono stati impiegati complessivamente 300 mila euro.

Il progetto di restyling della piscina di Villa Dante prevedeva: il rifacimento e l’impermeabilizzazione del fondo vasca, il rifacimento della pavimentazione bordo vasca, interventi di manutenzione straordinaria sugli spogliatoi e sull’impianto elettrico, la sostituzione delle caldaie, la revisione degli impianti tecnologici.

La gestione della struttura è stata affidata temporaneamente dall’Amministrazione alla ATS Villa Dante, composta dalle società messinesi di nuoto, pallanuoto e sincronizzato: ASD Polisportiva Messina, ASD Ulysse, ASD Ossidiana, ASD Calypso e ASD Power Team.

Da oggi, finalmente, gli abitanti di Messina potranno usufruire della piscina e delle attività sportive offerte dal plesso nei seguenti orari: dalle 8:00 alle 22:00.

