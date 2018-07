Messina. Riaperte le rampe d’accesso dello svincolo Giostra-Annunziata

14 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Sono state riaperte ieri pomeriggio, mercoledì 18 luglio, le rampe di ingresso in autostrada dello svincolo Giostra-Annunziata, sia in direzione Boccetta che in direzione Palermo, consentendo di ripristinare già in queste ore la normale circolazione.

A darne comunicazione con una nota è il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), che ha sottolineato, inoltre, come al momento non siano previste ulteriori chiusure, interruzioni o modifiche alla viabilità nell’area del Viadotto.

I lavori in questione sono iniziati il 20 giugno e, nelle scorse settimane, hanno causato non pochi problemi alla circolazione veicolare anche in città, comportando un rallentamento del traffico. La riapertura di ieri pomeriggio è stata resa possibile dalla conclusione anticipata di determinate attività legate allo svaro dell’impalcato del viadotto Ritiro, effettuate dall’impresa Totò Costruzioni spa. Conclusi questi interventi, ha chiarito il CAS, sono venute meno le esigenze e le opportunità che in queste settimane avevano determinato la chiusura degli svincoli Giostra-Annunziata.

«Pertanto – ha aggiunto il Consorzio in una nota – gli Uffici Tecnici del CAS, d’intesa con la Polstrada e la stessa ditta appaltatrice, hanno ripristinato la consueta circolazione nell’intero complesso viario del Viadotto, fermo restando i restringimenti, le limitazioni ed i percorsi configurati, non movibili, funzionali all’avanzato stato dei lavori».

