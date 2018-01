Messina. Restaurata la scalinata monumentale del liceo Maurolico

195 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Gli interventi di restauro della monumentale scalinata del liceo classico “Maurolico” si sono conclusi e già da qualche settimana, passeggiando sul Corso Cavour, se ne può ammirare l’indiscussa bellezza, in passato più volte comperta da graffiti e disegni.

Sembra, infatti, che le telecamere installate per la video-sorveglianza abbiamo finalmente messo uno dei simboli dell’istituto intitolato a Francesco Maurolico, famoso scienziato e umanista del ‘500, riconosciuto oggi come uno dei licei più prestigiosi della Sicilia.

I lavori per valorizzare il liceo erano iniziati già da tempo. Nel 2010 erano stati effettuati una prima serie di interventi di ristrutturazione e lo scorso settembre ha avuto il via una seconda tranche di lavori destinati a completare l’opera di ammodernamento dell’edificio, oltre che adeguare la struttura ad un maggiore risparmio energetico.

Il Liceo Maurolico di Messina è stato nominato il migliore liceo classico della Sicilia nel 2016 e nel 2017 nella classifica annuale Eudoscopio per la Fondazione Agnelli. Il nuovo look coniuga un ambiente bello e sicuro all’alta qualità didattica per il quale l’istituto si distingue.

